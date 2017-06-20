Власти Украины намерены трудоустраивать переселенцев из Крыма за границей

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий Украины планирует трудоустраивать внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из Крыма и Донбасса за границей. Об этом 20 июня рассказал заместитель министра ведомства Георгий Тука на пресс-конференции в Киеве, сообщает «РБК-Украина».

«Мы начинаем программу трудоустройства переселенцев за границей», – сказал Тука.

Он добавил, что проблема безработицы касается 60% ВПЛ.

В Украине, по состоянию на 13 марта 2017 года,​ зарегистрироно 1 млн 623 тысячи 726 переселенцев или 1 млн 308 тысяч 16 семей из Донбасса и Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».