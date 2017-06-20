Эксперт: туристы в Крым не поедут, даже если снизить цены в гостиницах

Вице-президент Ассоциации лидеров турбизнеса Украины Аркадий Маслов считает, что туристический поток в аннексированном Крыму не увеличится, даже если снизить цены на проживание в отелях. Крым – нестабильная и спорная территория, на которую не могут и не хотят ехать ни иностранные, ни украинские граждане. Таким мнением эксперт поделился в эфире Радио Крым.Реалии.

«Когда мы говорим о мировой практике, в первую очередь речь идет о стабильности, о трансферных каналах, по которым можно попасть на ту или иную территорию. В данном случае об этом говорить не приходится. Как минимум, отпадает международная составляющая рынка, практически отпала и украинская составляющая. Обычно, тот или иной отель снижает цены для того, чтобы привлечь к себе туристов. Но в Крыму речь идет о привлечении не в отели, а на саму территорию в целом. Это сложный и практически невозможный процесс привлечения иностранных туристов, украинцев на полуостров. Российский рынок не реагирует по ряду обстоятельств, в том числе и по причине экономического кризиса в стране», – говорит Маслов.

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​В 2017 году продажи турпакетов в Крым снизились на 30% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина со ссылкой на данные туроператоров.

Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин напомнил, что Крым показывает то же падение, что и другие курорты Черноморского побережья. В аналогичной ситуации Краснодарский край, Анапа, Сочи, Абхазия.

По данным гендиректора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина, падение спроса на туры на Черноморское побережье сейчас по сравнению с прошлым годом составляет 10 – 20%.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».