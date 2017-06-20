Миграционная служба: за последний год около 100 россиян попросили об убежище в Украине

В Государственной миграционной службе Украины заявляют, что за последний год до 100 граждан России попросили убежища в Украине.

«Если мы говорим о гражданах Российской Федерации, то это те, которые поддерживали события на Майдане, поддерживали независимость Украины, некоторые из них отстаивали независимость Украины с оружием в руках на Востоке в зоне проведения антитеррористической операции и теперь остались в Украине, поскольку понимают, что не могут вернуться на территорию России», – сказала директор департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталья Науменко.

По ее словам, в числе просителей убежища также известные блогеры, журналисты, политические деятели, которые поддерживают оппозиционные силы на территории России.

«Начиная с этого года, мы наблюдаем тенденцию к значительному увеличению именно граждан России, приезжающих в Украину по политическим убеждениям и из-за преследований», – добавила Науменко.

Кроме того, по ее данным, в Украине также наблюдается тенденция к росту числа граждан из Сирии, которые просят об убежище в Украине.

«Сейчас значительно возрастает количество граждан из Российской Федерации, которые обращаются за защитой, а также граждан Узбекистана и Таджикистана, то есть граждан постсоветских стран, в том числе и Беларуси. Также традиционно к нам приезжают граждане из Сомали и остаются здесь, и мы наблюдаем постепенную тенденцию к росту граждан из Сирии, которые просят у нас убежища», – отметила Науменко.

Всего беженцев и лиц, которым предоставлена дополнительная защита в Украине, 3302 человека, большинство из них – мужчины, говорится в отчете Представительства УВКБ ООН в Украине.

Наибольшее количество из Афганистана – 1497 человек, на втором месте Сирия – 446, далее граждане Армении, Азербайджана, России, Сомали (по данным на 1 января 2017 года).

Искателей убежища в Украине по состоянию на 1 января 2017 года более 6500 человек – это люди, которые ожидают статуса беженца или дополнительной защиты.

В 2016 году количество заявок на предоставление убежища уменьшилась почти вдвое по сравнению с предыдущим годом – было подано 656 заявок, из которых 25% – от афганцев, 10% – от сирийцев и от россиян также 10%.

С 2011 года в Украине предусмотрено две формы защиты: статус беженца и дополнительная защита, однако доля лиц, которые получат дополнительную защиту небольшая, говорится в отчете представительства УВКБ ООН в Украине.

Гражданство Украины могут получить лица, прожившие в стране более 3-х лет со статусом беженца, дополнительная защита пока права на украинское гражданство не дает.