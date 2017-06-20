Минюст: с российского «Газпрома» в госбюджет Украины взыскано более 80 млн гривен

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявляет, что в госбюджет взыскано с российской компании «Газпром» более 80 млн гривен.

«С «Газпрома» в пользу госбюджета взыскано 80,8 миллиона гривен. Это те деньги, которые были обнаружены на территории Украины как принадлежащие этой компании в виде дивидендов третьих лиц ... Процесс списания и передачи этой суммы в госбюджет завершен», – сказал он.

В начале июня в Минюсте сообщили о взыскании первых сумм с российского «Газпрома» по штрафам, наложенными Антимонопольным комитетом.

Кроме того, как сообщали в «Газпроме», Министерство юстиции Украины наложило арест на акции предприятия «Газтранзит», принадлежащие этой российской компании.

Высший хозяйственный суд Украины 16 мая отклонил кассацию «Газпрома» на решение о взыскании штрафа в размере почти 172 миллиардов гривен.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины оштрафовал российский «Газпром» на 86 миллиардов гривен за «злоупотребление монопольным положением на рынке транзита природного газа через украинскую газотранспортную систему».

Срок выполнения этого решения истек, компания «Газпром» обжаловала его, но суды отказали российской компании в удовлетворении жалобы. Впоследствии в Антимонопольном комитете Украины заявили, что от «Газпрома» требуют суммарно почти 172 миллиардов гривен, в том числе штраф и пеню за его несвоевременную уплату.

Российская компания «Газпром» отрицала обвинения в злоупотреблении монопольным положением на рынке транзита природного газа. В «Газпроме» назвали решение АМКУ «ничем иным, как попыткой оказать давление» на российскую компанию, и сообщили о намерении защищать свои права и интересы.