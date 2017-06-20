Севастопольские депутаты проголосовали за ужесточение правил проведения митингов

Во вторник, 20 июня, подконтрольный Кремлю Городской совет Севастополя проголосовал за новые правила проведения митингов в городе, ужесточая их в пользу нынешнего правительства города. Об этом говорится в итогах пленарного заседания российского парламента Севастополя.

В пояснительной записке сказанно, что местные власти смогут дополнительно к установленному российскому законодательству определять специальные места, а также площадки на которых запрещается или ограничивается проведение собраний, митингов, шествий, демонстраций, порядок проведения указанных мероприятий.

Также российские власти смогут требовать ряд документов от организаторов мероприятий.

«Настоящим проектом закона установлен перечень документов, прилагаемых к уведомлению: удостоверяющих личность организатора, свидетельство о достижении им возраста, подтверждение наличия гражданства России, свидетельство о государственной регистрации юридического лица – организатора мероприятия», – говорится в документе.

Такие правила проведения мероприятия авторы законопроекта объясняют «по понятным причинам, в виду статуса города Севастополя».

Документ находится на подписи у подконтрольного Кремлю временного главы аннексированного Севастополя Дмитрия Овсянникова.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.