США расширили перечень подсанкционных лиц из-за агрессии России в Крыму и на Донбассе

Министерство финансов США сообщило о внесении новых физических и юридических лиц в списки для ограничений, введенных ранее несколькими пакетами из-за агрессии России против Украины, сначала в Крыму, а затем на части Донбасса.

На этот раз в списки добавили еще несколько десятков физических и юридических лиц из России, а также с территории аннексированного Крыма и части Донбасса.

Так санкции будут касаться 11 физических и юридических лиц в аннексированном Крыму, среди них шесть банков, работающих на полуострове («Таатта», публичное акционерное общество «Черноморский банк развития и реконструкции», банк «Рублев», акционерное общество коммерческого банка «Северный Кредит», «ИС Банк» и банк «ВВБ»). Еще шесть компаний и лиц в России попадут под ограничения из-за того, что помогали избежать санкций другим подсанкционным лицам, определенным ранее. Также ограничения введут по 20 компаниям, что на 50 процентов или более принадлежат подсанкционной российской компании «Транснефть».

Решение объявлено в день, когда в США с рабочим визитом находится президент Украины Петр Порошенко. Он встречается в Вашингтоне, в частности, вице-президентом США Майком пенсий, планируется и их короткая встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».