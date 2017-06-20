В Вашингтоне Порошенко и Трамп проводят встречу

В Вашингтоне президент Украины Петр Порошенко и президент США Дональд Трамп проводят встречу. Об этом сообщил представитель Белого Дома в своем Твиттере.

Он также опубликовал фото участников встречи.

За несколько часов до того представитель Белого дома подтверждал лишь встречу Пенса и Порошенко, заявив, что, если планы Трампа изменятся, о них сообщат отдельно.

Петр Порошенко прибыл в США с рабочим визитом 19 июня и встретился вечером в понедельник по вашингтонскому времени с представителями украинской диаспоры у памятника жертвам украинского Голодомора в Вашингтоне.

По сообщениям, во вторник он должен встретиться, кроме вице-президента и президента США, в частности, также и с министром обороны США Джеймзом Маттисом и спикером Палаты представителей Конгресса Полом Райаном.

Сам Порошенко заявил украинскому обществу, что это, по его словам, является свидетельством «фантастической поддержки» Украины в США.

«И очень важно, что моя встреча в Белом доме будет раньше, чем встреча (президента России Владимира – КР) Путина. Это необходимо для того, чтобы все были вооружены информацией и никому не оставить ни одного шанса на несправедливость», – заявил он.

Встреча президентов США и Украины, хотя и в ограниченном формате, таким образом, произойдет до первой встречи американского руководителя и президента России Владимира Путина, которая запланирована на начало следующего месяца на полях многосторонней международной встречи «Группы двадцати» в Германии.