Во вторник, 20 июня, руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник и председатель правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик на публичном мероприятии в Вашингтоне прочтут доклад о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Об этом сообщает «Национальный фонд демократии».

«В Крыму ограничения на публичные демонстрации, организации гражданского общества и средства массовой информации являются повседневными. Эта ситуация усугубляется согласованными усилиями по предотвращению поездок украинцев и международных наблюдателей по правам человека, журналистов и других людей в Крым. Правительства, международные организации и правозащитные организации должны предпринять шаги, чтобы засвидетельствовать продолжающуюся трагедию в Крыму и сделать все возможное, чтобы положить этому конец», – говорится в анонсе мероприятия.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов, гражданских активистов, активистов крымскотатарского национального движения, членов Меджлиса крымскотатарского народа, а также крымских мусульман, подозреваемых в связях с запрещенной в России организацией «Хизб ут-Тахрир».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.