Ростуризм признал снижение количества отдыхающих в Крыму, причина – холодная погода

Ростуризм насчитал почти 1,2 млн туристов в Крыму в 2017 году, это на 3,8 процентов меньше, чем за аналогичный период годом ранее. В ведомстве считают, что причиной снижения показателей стала холодная погода, в прошлом году май в Крыму был значительно теплее. Об этом сообщает пресс-служба ведомства 20 июня.

По данным Ростуризма, больше всего отдыхающих было на Южном берегу Крыма – 55 процентов от общего количества, на Западное побережье приехали 17 процентов отдыхающих, на Восточное – 14 процентов.

«Средняя заполняемость крымских санаториев и гостиниц по состоянию на 15 июня составляла 47,3 процентов, что примерно соответствует уровню прошлого года на аналогичную дату», – уточнили в пресс-службе.

Туроператоры сообщали о снижении спроса на Крым в этом году на треть по сравнению с прошлогодними показателями. Среди причин снижения продаж эксперты назвали укрепление рубля, открытие Турции, а также стоимость перевозки и погоду.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».