Активисты разоблачили Путина на демонстрации видео воздушного удара США под видом российского

Общественные активисты обнаружили, что президент России Владимир Путин хвастался перед американским кинорежиссером Оливером Стоуном видеозаписью якобы российского воздушного удара по экстремистским группировкам «Исламское государство» в Сирии, но это было видео американского удара по талибам в Афганистане.

К такому выводу они пришли, просмотрев очередную серию фильма «Интервью с Путиным», который несколько лет снимал Стоун, сторонник российского руководителя.

В частности, как пишет издание «Медуза», кадры видеозаписи совпадают с обнародованными в США много лет назад, они показывают воздушный удар боевого вертолета США по боевикам экстремистской группировки «Талибан» в Афганистане 2009 года.

Русскоязычные же голоса пилотов, наложенные на видео, которое в кадре кинофильма Путин показывает Стоун, взяты очевидно из записи 2014 года, что, скорее всего, является записью переговоров пилотов украинских боевых вертолетов в ходе их удара по захваченном тогда боевиками Донецком аэропорте в конце мая 2014-го.

В интернете нашли и сам тот монтаж – американское видео и наложенные голоса на русском, – который Путин показывал Стоун с экрана мобильного телефона.

Исследовательская организация Conflict Intelligence Team сделала видеоролик, доказывающий идентичность видеоряда обеих записей – на телефоне у Путина, как якобы российский удар Сирии и на американском сайте, как удар США в Афганистане.

Но представитель президента России Дмитрий Песков на вопрос «Медузы» об этом, как пишет издание, ответил: «Это не так. Полная чушь».

Это уже не первый раз, когда в России прибегают к фальшивой идентификации видеозаписей российских воздушных ударов в ходе сирийской кампании Кремля. Россия, вступив в гражданскую войну в Сирии в поддержку режима президента Башара аль-Асада, утверждает, что наносит там удары по боевикам группировки «Исламское государство». В то же время видеозаписи, которые публиковало Министерство обороны России, как свидетельство российских ударов по объектам экстремистов, вроде нефтебаз и тому подобное, как выяснялось, во многих случаях показывали удары по гражданским объектам, например, зернохранилищам, других противников власти Асада за десятки километров от ближайших позиций экстремистов.