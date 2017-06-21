Радио Крым.Реалии: Горящий полигон и сенаторы в розыске на суде

Почему в поселке Черноморское на западе полуострова начался пожар на полигоне твердых бытовых отходов? Почему в Крыму неэффективно осваивают деньги из российского бюджета? О чем говорили на суде в «деле Ахтема Чийгоза» российские сенаторы от аннексированного Крыма Ольга Ковитиди и Сергей Цеков?

С 8:30 до 10:00 в эфире ток-шоу Сергей Громенко обсуждает с экспертами и журналистами нарушения при выполнении российской целевой программы в аннексированном Крыму, борьбу подконтрольных России властей полуострова с проблемой мусора и бытовых отходов, а также выступления на суде против замглавы Меджлиса Ахтема Чийгоза российских сенаторов от Крыма.

Гости эфира: глава Всеукраинской экологической лиги Татьяна Тимочко; руководитель проекта «Украина без мусора» Евгения Аратовская; местные жители поселка Черноморское; доктор экономических наук, российский эксперт в области регионального развития Владимир Климанов; редактор отдела экономики издания «Левый берег» Андрей Яницкий; глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров; глава ЦИК Курултая крымскотатарского народа Заир Смедляев.

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