Крымскотатарские активисты выступили против учреждения нового национального праздника «Авдет куню»

Группа крымскотатарских активистов выступила против учреждения в аннексированном Крыму и соседней России нового национального праздника «Авдет куню» («День возвращения»). Заявление опубликовала в своем Фейсбуке активистка, дочь одного из лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова Айше.

Ранее организация «Медений Къырым» предложила установить эту, по их словам, «светлую» дату в память о возвращении крымских татар на родину после депортации.

«Мы, крымскотатарские активисты, представители молодежных организаций, категорически против данного мероприятия и, учитывая нынешнее положение нашего народа, а также сложившуюся ситуацию в Крыму, считаем недопустимым учреждение данного праздника. Принимать решения об установлении новых памятных или праздничных дат национального масштаба имеет право лишь выборный высший полномочный представительный орган крымскотатарского народа – Къурултай, но не отдельно взятая группа лиц», – написала Умерова.

Под заявлением подписались представители организаций Qardaşlıq, «Крымскотатарский Молодежный Центр», медиапроект QaveTV, «Молодежное крыло Всемирного конгресса крымских татар», «Координационный совет молодежного Курултая крымских татар», а также общественные активисты и деятели культуры.

По словам Умеровой, риторика инициаторов учреждения этого праздника «полностью отражает и повторяет то, что пытаются навязать им последние три года всякие «полонскиесмирновыбальбеки», типа «хватит скорбеть, пришло время радоваться».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».