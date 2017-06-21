В Крым из материковой Украины не пропустили более 40 кг сала – Россельхознадзор

Инспекторы подконтрольного Кремлю крымского управления Россельхознадзора за прошедшую неделю не пропустили на аннексированный полуостров из материковой Украины около 150 кг продуктов животного происхождения, в том числе 43 кг сала. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За минувшую неделю государственные инспекторы пресекли 91 попытку ввоза в Крым с Украины продукции животного происхождения. В ручной клади и багаже граждан было обнаружено 42,8 кг сала, 50,4 кг готовых мясных и колбасных изделий, 44 кг мяса птицы, 9,2 кг рыбы и рыбопродуктов, 2,6 кг меда, 584 яйца», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что кроме этого, в аннексированный Крым пытались ввезти девять животных без ветеринарных сопроводительных документов. Все это вернули на территорию Украины.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».