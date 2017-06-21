В Крыму ФСБ задержала украинца – СМИ

Федеральная служба безопасности соседней России задержала в аннексированном Крыму жителя Кировоградской области 1988 года рождения. Об этом 21 июня сообщают «РИА Новости» со ссылкой на крымское пограничное управление ФСБ.

Сообщается, что задержание произошло в пятистах метрах от административной границы с материковой Украиной на участке ответственности российской пограничной заставы Армянска.

«Мужчина двигался с территории сопредельного государства в обход многостороннего автомобильного пункта пропуска Армянск. Беспрепятственно пройдя украинский участок границы, он был обнаружен российскими пограничниками», – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что при пересечении административной границы сработала сигнализация, в следствии чего и задержали украинца.

«В ходе беседы с пограничниками задержанный пояснил, что хотел попасть в один из курортных городов Крыма, однако из-за отсутствия исправного документа, удостоверяющего личность, решил пробраться на полуостров «без посторонней помощи», – говорят в ФСБ.

Подтверждения этой информации от украинских пограничников пока нет.

После аннексии Крыма между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».