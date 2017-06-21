Эксперт: главная проблема доступа к украинскому образованию в Крыму – информационная блокада

Эксперты в сфере образования отмечают, что сегодня для крымских абитуриентов ограничен доступ к информации об образовании в Украине. Об этом на пресс-конференции в Киеве рассказала эксперт по вопросам образования для жителей оккупированных территорий центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова.

«Путей для поступления крымчан в украинские вузы два. Первый – обычный – сдать ВНО, через экстернат. Так ребенок может прикрепиться к школе на материке, сдать 4 экзамена за 9 класс и 3 государственных итоговых аттестации. После сдачи в течение одного года может поступить в 10 класс, сдать тематические контрольные работы. После этого зарегистрироваться на ВНО и получить сертификат, с которым претендовать на поступление в вузы. Второй вариант – через образовательные центры «Крым – Украина», которые представляют собой союз вуза и школы», – напомнила о системе Потапова.

Путь поступления через центры «Крым – Украина» значительно короче и проще, отмечает эксперт. Абитуриент может выбрать один из центров, подать заявление о поступлении в вуз, далее специалист центра ему поможет.

Потапова также сообщила, что листовки о правилах поступления размещены на админгранице, в административных и общественных организациях.

С 19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», которые позволяют крымским абитуриентам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Подробно о работе центров «Крым – Украина» и о возможностях поступления в украинский вуз для крымчан читайте в материале Крым.Реалии.

Президент Украины Петр Порошенко 3 июня подписал закон № 6116 о квотах для абитуриентов из Крыма и оккупированной части Донбасса.

Закон предусматривает, что для крымских абитуриентов, которые получили документ об общем среднем образовании, прием на обучение в один из высших учебных заведений на территории Запорожской, Николаевской, Одесской и Херсонской областей будет осуществляться на конкурсной основе по результатам вступительных испытаний в пределах установленных квот. Согласно документу, размер квоты составляет 1000 бюджетных мест.