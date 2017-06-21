В России доллар подорожал до 60 рублей на фоне удешевления нефти

В России продолжается обесценивание национальной валюты на фоне удешевления основных экспортных товаров – нефти и газа. Доллар на валютном рынке утром 21 июня подорожал до уровня 60 рублей. Эту отметку пара доллар-рубль прошла впервые за почти пять месяцев – последний раз на этом уровне доллар находился в начале февраля.

Нефть марки Brent, к которой с дисконтом привязана цена российского сорта Urals, утром 21 июня продолжила тенденцию к снижению, достигнув цены около 45,5 доллара за баррель. Своих максимальных значений за последние почти два года цена нефти Brent достигла после 30 ноября 2016 и держалась около трех месяцев, доходя до отметки 57 долларов за баррель и даже несколько выше. Такой была реакция рынка на достижение договоренностей по сокращению добычи между странами-членами ОПЕК и несколькими нефтедобытчиками, которые к картелю не входят, в частности, Россией.

От тех показателей цена нефти потеряла около 20%, это произошло на фоне роста количества буровых установок и роста добычи на сланцевых месторождениях в США. Также на цену «черного золота» влияют сообщения о том, что не все участники договоренностей о сокращении добычи придерживаются своих обязательств.