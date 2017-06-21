Суд по делу крымского журналиста Семены перенесли из-за неявки свидетелей

В Крыму 21 июня не состоялось судебное заседание по делу крымского журналиста Николая Семены из-за неявки свидетелей – эксперта ФСБ России и переводчика. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии. Заседание перенесли на 7 июля.

Как сообщал Семена перед заседанием, на нем должны были допросить переводчиков и эксперта ФСБ.

«Представители обвинения вызвали на допрос переводчиков тех документов, которые есть в деле: переведенные с украинского языка на русский и с английского на русский. Ожидается допрос эксперта управления крымского правления ФСБ, которое давало экспертное заключение о том, есть ли призывы к нарушению территориальной целостности России», – сказал журналист.

Семена добавил, что заключение эксперта ФСБ «не компетентно и в нем допущенное много принципиальных ошибок».

14 июня суд в аннексированном Крыму перенес заседание по делу журналиста Николая Семены из-за неявки переводчика с украинского на русский язык со стороны обвинения.

7 декабря 2016 года следователь в аннексированном Крыму предъявил журналисту Николаю Семене обвинение в окончательной редакции в уголовном преступлении, предусмотренном частью 2 статьи 280.1. Уголовного кодекса России «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Уголовное дело, составленное следователями, состоит из шести томов.

На допросе ФСБ Николай Семена заявил, что в своих материалах реализовывал право на «свободное выражение мнения».

Министерство иностранных дел Украины 3 мая призвало российские власти аннексированного Крыма прекратить преследование украинских журналистов на полуострове, и в частности Николая Семену.