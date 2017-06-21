Следствие устанавливает причину пожара на Крещатике – полиция

По факту пожара на Крещатике 20 июня киевская полиция возбудила уголовное производство по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Об этом 21 июня сообщает сайт полиции.

«По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Окончательная причина пожара будет установлена в ходе следствия, в том числе по результатам предназначенных экспертиз», – говорится в сообщении.

Полиция указывает, что пожар начался в 16:57, а в 21:04 спасатели ликвидировали возгорание. В результате сгорел второй и третий этажи здания бывшего Центрального гастронома, повреждены перекрытия здания.

Здание Центрального гастронома является старейшим на Крещатике. Оно построено по проекту архитектора Николаева в 1874 году как гостиница «Кане». В этом здании жил художник Михаил Врубель, до 1918 года – гетман Павел Скоропадский, останавливался известный украинский актер и режиссер Панас Саксаганский.

Центральный гастроном на улице Крещатик, 40 закрыли в 2004 году и объявили о реконструкции здания, которая до сих пор не была завершена.