Суд в Крыму оставил под стражей алуштинского депутата Степанченко

Верховный суд Крыма 21 июня оставил депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко под арестом на полгода до 21 ноября, отказав в апелляционной жалобе на решение Алуштинского суда. Об этом Крым.Реалии сообщает корреспондент Радио Свобода.

«Оно незаконно и будет обжаловано», – прокомментировал решение Верховного суда Степанченко.

При этом судья зачитала только резолютивную часть.

«Посмотрим на весь текст решения. У нас остается возможность обжаловать в кассации», – сказал адвокат Андрей Логинов.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).