Крымский футбольный клуб «Таврия» вернулся в профессиональный футбол Украины

Возрожденный на материковой части Украины крымский футбольный клуб «Таврия» аттестован для участия во Второй лиге Украины. Документ вручен клубу 21 июня на заседании Профессиональной футбольной лиги Украины. Так крымский клуб возвращается в профессиональный футбол.

«27 числа «Таврия» выходит из отпуска, начнутся предсезонные сборы и тренерский штаб будет просматривать новичков-футболистов. Мы должны усилить состав ко Второй лиге. 9 числа предварительный этап Кубка Украины, 15 июля стартует Вторая лига», – рассказал Крым.Реалии вице-президент Федерации футбола Крыма Олег Комуняр.

​С августа 2016 года возобновлена работа Федерации футбола Крыма на материковой части Украины.

Симферопольский футбольный клуб «Таврия» в 2016 году включили в Чемпионат Украины среди любителей. Главным тренером команды назначен Сергей (Яковлевич) Шевченко, президент клуба – Сергей Куницын.

В ноябре 2016 года возрожденный на материковой части Украины футбольный клуб «Таврия» (Симферополь) подал заявку в комитет Федерации футбола Украины (ФФУ) на участие в процедуре аттестации профессиональных футбольных клубов на сезон 2017-2018 года.

До российской аннексии Крыма, клуб играл в Премьер-лиге Украины.