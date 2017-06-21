Чубаров намерен дать показания по «делу Умерова»

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров намерен дать показания по делу одного из лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова. Об этом он рассказал в эфире Радио Крым.Реалии.
«Ко мне уже обратилась защита Ильми Умерова. Спросили, смогу ли я приехать, если в этом будет необходимость. И я ответил пока что устно. Что в такой способ, который предполагается Российской Федераций, которая оккупировала Крым, то есть, согласно статье 456 УПК, я могу дать на это согласие», – рассказал Чубаров.
При этом глава Меджлиса не знает, согласится ли российская сторона на то, чтобы он дал показания в деле Ильми Умерова.
«Мне очень тяжело это предвидеть, потому что оккупационная власть непредвиденная. Они будут делать все, исходя из собственных интересов, которые состоят в том, чтобы говорить неправду на так называемых судебных заседаниях. И засудить всех, кто не покорился оккупации Крыма – Ильми Умерова, Ахтема Чийгоза и практически всех крымских татар», – уверен Чубаров.
7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Заседания планируют проводить каждую среду.
В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.
Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.
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