В Украине разоблачили преступную группу, перевозившую украденные автомобили в Крым

Прокуратура Автономной Республики Крым и Служба безопасности Украины разоблачили преступную группу, которая перевозила украденные автомобили в аннексированный Крым. Об этом 21 июня сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

«Правоохранители с целью получения неправомерной выгоды для себя по предварительному сговору с другими лицами, наладили канал незаконного перемещения на материковую часть Украины и из нее на территорию временно оккупированного полуострова Крым денежных средств и имущества, в том числе транспортных средств, добытых преступным путем», – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что 20 июня 2017 года был проведен ряд обысков, в ходе которых выявлено и задержано лицо за совершение на территории Киева уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 289 УК Украины (незаконное завладение транспортным средством).

Во время обысков, уточнили в ведомстве, обнаружены четыре автомобиля элитных марок, которые ранее были похищены в различных регионах Украины и которые, по данным следствия, должны быть переправлены на территорию аннексированного Крыма для дальнейшей реализации.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».