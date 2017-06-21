Данные крымчан закодируют в открытых списках имен, поступивших в украинские вузы – эксперт

Эксперт по вопросам образования для жителей оккупированных территорий центра гражданского просвещения «Альменда» Валентина Потапова сообщила, что имена крымчан в открытых списках поступивших в вузы Украины в 2017 году будут закодированы в целях обеспечения безопасности абитуриентов. Об этом эксперт рассказала на пресс-конференции в Киеве 21 июня.

«Что касается безопасности, в этом году изменения в 560 приказ (Министерства образования и науки Украины – КР) кодируют всех крымчан, которые будут поступать. То есть список поступивших в вузы публичный, это правильно, потому что каждый должен посмотреть, на каком месте он был. Так вот крымчане будут закодированы, там будут иксы», – уточнила эксперт.

Потапова не исключает давления на крымских абитуриентов во время прохождения контроля на российских пограничных постах в пути на материковую часть Украины. Эксперт рекомендует скрывать цель поездки.

«Я бы не говорила на месте ребят, зачем и куда я еду. К бабушке, к тете, к друзьям, посмотреть фонтаны в Виннице, много есть причин, по которым я туда еду», – сказала Потапова.

С 19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», которые позволяют крымским абитуриентам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО).

Подробно о работе центров «Крым – Украины» и возможностях поступления в украинский вуз для крымчан читайте в материале Крым.Реалии.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».