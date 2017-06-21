Алуштинский депутат Степанченко назвал условия своего содержания в СИЗО «нечеловеческими»

Депутат Алуштинского городского совета Павел Степанченко сообщил о давлении на него в СИЗО Симферополя, охарактеризовав условия содержания, как «нечеловеческие».

Об этом он рассказал 21 июня во время рассмотрения Верховным судом апелляционной жалобы на решение Алуштинского горсуда, оставившего депутата под стражей до ноября.

«Я сижу с убийцами, наркоманами. СИЗО переполнено наркоманами. В моей камере из 24 человек 20 – наркоманы. Камеры переполнены. У меня камера рассчитана на 16 человек, в ней сидит 24. Я расцениваю такие условия, как давление на меня, вместе с отказом в праве ухаживать за престарелой матерью», – отметил Степанченко.

Верховный суд Крыма 21 июня оставил депутата Алуштинского горсовета Павла Степанченко под арестом на полгода до 21 ноября, отказав в апелляционной жалобе на решение Алуштинского суда.

Алексея Назимова и Павла Степанченко задержали 4 октября 2016 года по подозрению в коммерческом подкупе и посредничестве. По версии следствия, Алексей Назимов вымогал деньги у представителя Алуштинской организации «Единой России» за неразглашение сведений, порочащих членов этой партии.

В отношении задержанных возбудили уголовное дело. Назимова ранее обвиняли по части 7 статьи 204 Уголовного кодекса России (коммерческий подкуп, сопряженный с предметом вымогательства предмета подкупа), а Степанченко – по части 2 статьи 204.1 (посредничество в коммерческом подкупе, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Впоследствии дело переквалифицировали по статье 163 Уголовного кодекса России (вымогательство).