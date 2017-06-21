Министерство транспорта России подготовило проект приказа о закрытии Керченского пролива в акватории его судноходной части Керчь-Еникальского канала на 23 суток в августе-сентябре 2017 года.

Об этом рассказал заместитель Министра инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк, сообщает пресс-служба министерства.

По словам Лавренюка, Россия аргументирует запрет на проход судов постановкой арки моста транспортного перехода через Керченский пролив.

Министр также считает, что строительство и эксплуатация Керченского моста повлечет убыток для украинских портов.

«Дальнейшее строительство и ввод в эксплуатацию моста через Керченский пролив приведет к значительному уменьшению судозаходов в морские порты Мариуполь и Бердянск, снижение грузооборота этих портов, торможения их развития, снижение рентабельности металлургических предприятий региона, уменьшение прибыли портовых операторов и филиалов Администрации морских портов Украины, что недопустимо», – считает Лавренюк.

Прокуратура Автономной Республики Крым накануне сообщила, что ведет досудебное расследование в связи с нарушением правил экологической безопасности при строительстве моста через Керченский пролив.

О необходимости построить переход через Керченский пролив президент России Владимир Путин заявил сразу после аннексии Крыма – в марте 2014 года. Построить мост обещали к 2018 году, сдать в эксплуатацию – летом 2019-го.

Украинская сторона вышла из договора с Россией о строительстве моста в 2014 году – после аннексии Крыма Россией.