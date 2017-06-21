В Крыму началось заседание суда по «делу Умерова»

В Симферопольском районном суде началось очередное заседание по уголовному делу в отношении одного из лидеров крымскотатарского движения Ильми Умерова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

На заседание для допроса явилась эксперт Иванова (имя не указывается – КР), которая делала заключение специалиста и лингвистическую экспертизу в рамках следственных действий.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.