Подконтрольный Кремлю временный глава аннексированного Севастополя Дмитрий Овсянников приостановил процесс принятия генерального плана города. Об этом сообщает пресс-служба российского правительства Севастополя.

Сообщается, что соответствующее решение Овсянников принял 21 июня в ходе рабочего совещания по итогам доработки нового проекта генерального плана города.

«Мы полностью останавливаем процесс принятия генплана до тех пор, пока не будут выработаны, согласованы и приняты все необходимые базовые решения местных и федеральных органов власти, а также до тех пор, пока не будут зарегистрированы все права собственности севастопольцев», – сказал Овсянников.

В ведомстве добавили, что до момента утверждения новой согласованной версии документа город будет пользоваться действующем генпланом Севастополя, принятом в 2005 году.

27 мая на митинге в Севастополе потребовали отзыва представленного проекта генплана города и выразили недоверие российским правительству и парламенту города.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».