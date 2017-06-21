Подконтрольный Кремлю вице-премьер аннексированного Крыма Георгий Мурадов заявляют, что жителям полуострова, которые собираются оформить украинский биометрический паспорт для выезда за границу, грозят аресты на материковой части Украине.

Об этом Мурадов сказал 21 июня в эфире радио «Спутник в Крыму», сообщает «РИА Новости Крым».

«Хочу предупредить всех людей, что это не просто откровенная провокация, а еще и большая опасность. Половину зачистят, арестуют, а потом люди будут плакать и говорить: «Что же я наделал?!» Нельзя поддаваться на эти провокации», – высказал свое мнение Мурадов.

Российский вице-премьер Крыма считает, что решение крымчан ехать за биометрическими паспортами на материковую Украину будет означать предательство «выбора» на непризнанном миром «референдуме» 16 марта 2014 года.

Чтобы воспользоваться безвизовым режимом с ЕС с 11 июня украинцам необходимо иметь биометрический паспорт и, если попросят пограничники – доказать цель и условия поездки, свою платежеспособность и тому подобное.

11 июня вступила в силу визовая либерализация для украинцев при краткосрочных поездках в страны ЕС и «шенгена» (до 90 дней в течение каждых 180 дней без права трудоустройства). Безвизовый режим касается всех государств-членов Европейского союза, кроме Великобритании и Ирландии, а также стран «шенгенской зоны» за пределами ЕС. Этот режим пока не касается так называемых «заморских владений» Нидерландов и Франции.