Эксперт ФСБ, анализировавшая речь Умерова, не владеет крымскотатарским языком

Подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд Крыма на заседании по «делу Умерова» 21 июня допросил эксперта управления ФСБ России Ольгу Иванову, которая делала заключение специалиста и лингвистическую экспертизу в рамках следственных действий.

Как сообщает корреспондент Крым.Реалии, в ходе допроса было установлено, что она находится в служебной зависимости от руководства органа следствия, что противоречит требованиям УПК России.

Также выяснилось, что эксперт не владеет крымскотатарским языком, являясь по образованию переводчиком с английского и китайского.

При этом, как сообщила дочка Ильми Умерова Айше в Фейсбуке, Ольга Иванова исследовала не стенограмму речи Умерова, которая была на крымскотатарском языке, а ее перевод, а само видео выступления Умерова эксперт не смотрела, что «является прямым нарушением норм права, в которых четко указано, что эксперт обязан провести всестороннее исследование всех представленных материалов, а не выборочно».

Суд объявил перерыв в заседании.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.