В среду, 21 июня, в Севастополе открылся форум «казачьей молодежи» «Казачье единство-2017». Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю правительства Севастополя.

Во время открытия форума российский вице-губернатор Севастополя Вячеслав Гладков поблагодарил организаторов мероприятия «Казачье единство» и главу Российской православной церкви Кирилла за их выбор Севастополя местом проведения мероприятия.

«В конце прошлого года, впервые в истории Севастополя была утверждена государственная программа, составной частью которой является развитие казачества. Правительство Севастополя с помощью Православной церкви будет и дальше делать все возможное для того, чтобы русское казачество активно развивалось на территории города, чтобы молодежь Севастополя вливалась в ряды казачьего движения», – сказал Гладков.

В ведомстве добавили, что форум продолжит работу до 26 июня, а по итогам работы форума телекомпания «Град Креста» планирует выпуск документального фильма.

После аннексии Россией Крыма на полуострове начало активно развиваться казачество, нетрадиционное для полуострова. Эксперты отмечают, что казачество стало искусственным политизированным нововведением конца ХХ века, появившимся вместе с соответствующим указом первого и последнего президента Крыма Юрия Мешкова в 1994 году.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».