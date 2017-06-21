«Газпром»: новые санкции США угрожают поставкам газа в Европу

Новые санкции со стороны США угрожают поставкам газа в Европу, заявил председатель совета директоров российского газового монополиста «Газпром» Виктор Зубков.

«Когда проект (газопровода «Северный поток-2» – КР) выходит на хорошую реализацию, когда закончилось основное проектирование и уже на тысячу километров мы разместили трубы... начинаются очередные инсинуации, усиление санкций против России в области энергетики», – сказал чиновник «Газпрома» на заседании делового совета Россия – Австрия.

Как передает российское информагентство «РИА Новости», Зубков считает, что этими санкциями Вашингтон преследует свои экономические интересы, лоббируя американские энергетические компании в Европе.

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль и канцлер Австрии Кристиан Керн 15 июня раскритиковали одобрения Сенатом США новых санкций против России. В совместном заявлении в четверг Габриэль и Керн, в частности, заявили, что американские законодатели таким образом лоббируют собственные экономические интересы.

Высокопоставленные чиновники заявили, что от новых санкций может пострадать европейский бизнес, вовлеченный в транспортировку газа из России. По мнению Габриэля и Керна, эти санкции могут привести к вытеснению поставок российского газа с рынка ЕС и замене их газом из США.

Министр иностранных дел Германии и канцлер Австрии добавили, что «энергообеспечение Европы – это дело самой Европы, а не США».

Сенат США окончательно одобрил законопроект о новых санкциях против России, цель которых – наказать Кремль за возможное вмешательство России в американские выборы в 2016 году, аннексию Крыма и поддержку президента Сирии Башара Асада.

Сенаторы выступили за расширение списка юридических и физических лиц из России, в отношении которых применены ограничительные меры. Проект, в частности, предлагает сократить максимальный срок рыночного финансирования российских банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, компаний нефтегазового сектора – до 30 дней.

Чтобы новые санкции вступили в силу, их еще должны поддержать в Палате представителей, а также должен подписать президент США Дональд Трамп.