Подконтрольный Кремлю Армянский суд в аннексированном Крыму на заседании 21 июня не удовлетворил апелляцию защиты афганца с украинским гражданством Кабира Мохаммада. Таким образом, задержанный останется под арестом до 13 сентября.

Об этом Крым.Реалии рассказал адвокат Борис Удовиченко.

В крымском СИЗО более 6 месяцев удерживают гражданина Украины афганского происхождения Кабира Мохаммада, которого сотрудники ФСБ России задержали при въезде на полуостров.

Российские власти хотят экстрадировать Кабира Мохаммада в Иран – как якобы давно разыскиваемого Интерполом особо опасного преступника. По словам его жены Оксаны Мохаммад, на админгранице с Крымом 14 сентября 2016 года российские пограничники при проверке документов заявили, что Интерпол разыскивает по заявлению Ирана гражданина Афганистана Ниязи Мохаммад Кабира сына Абдулатифа, который с ноября 2010 года находится в международном розыске по «делу о мошенничестве».

Жена задержанного утверждает, что ее муж не бывал в Иране и имеет открытую шенгенскую визу, по которой он с семьей выезжал в страны Европы.

Консульство Афганистана в России направило в суд Армянска письмо, подтверждающее личность задержанного Мохаммада Кабира. В ведомстве утверждают, что задержанный в Крыму Мохаммад Кабир не имеет никакого отношения к разыскиваемому Интерполом человеку.

17 марта в подконтрольном Кремлю Верховном суде Крыма рассмотрели очередную апелляцию на решение о мере пресечения Кабиру Мохаммаду, решение о содержании под стражей оставили в силе. Правозащитники сообщают, что в СИЗО Кабир Мохаммад перенес второй инсульт и нуждается в медицинской помощи.

По утверждению Крымской правозащитной группы, Мохаммад Кабир проживает в Украине с 1986 года, закончил медицинский институт в Донецке, имел вид на жительство. В 2012 году Кабир получил украинское гражданство. Семья проживает в Борисполе Киевской области. В Афганистане у Мохаммада и его родственников есть семейный бизнес, поэтому время от времени Кабир летал в Афганистан.

Комментарии российских силовиков по поводу задержания гражданина Украины Мохаммада Кабира на данный момент отсутствуют.