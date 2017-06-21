Радио Крым.Реалии: Неэффективный полуостров

Почему в Крыму неэффективно осваивают деньги из российского бюджета? Какие меры будут предприняты в Москве? Как реализуются за средства ФЦП инфраструктурные проекты?

Счетная палата России обнаружила нарушения при выполнении федеральной целевой программы в аннексированном Крыму. Среди основных – неэффективное использование бюджетных средств, высокие зарплаты у руководителей дирекции по ФЦП, а также неосвоение средств в необходимом размере.

Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с доктором экономических наук, российским экспертом в области регионального развития Владимиром Климановым и редактором отдела экономики издания «Левый берег» Андреем Яницким.

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Об этом ведущий Сергей Громенко говорит с доктором экономических наук, российским эксперт в области регионального развития Владимиром Климановым иредактором отдела экономики издания «Левый берег»Андреем Яницким.