Российские хакеры вмешивались в избирательные системы 21 штата – чиновница МВД США

Российские хакеры вмешивались в избирательные системы в как минимум 21 американском штате, заявила в среду, 21 июня, во время слушаний в комиссии по разведке Сената представитель Министерства внутренней безопасности Джанетт Манфра.

При этом она не уточнила, о каких именно штатах говорится, ссылаясь на конфиденциальность.

В Конгрессе США продолжается расследование вероятного вмешательства России в прошлогодние выборы американского президента. Аналогичное расследование проводит и ФБР. Было начато также независимое от администрации расследование по этому поводу. Его курирует Роберт Мюллер, которому предоставили право расследовать действия президента, если для этого будут основания.

Адвокаты президента США Дональда Трампа заявили, что он не является фигурантом этого расследования.