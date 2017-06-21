Кремль отменил встречу Шеннона и Рябкова из-за новых санкций США

Кремль отменил встречу между заместителем госсекретаря США Томасом Шенноном и заместителем главы МИД России Сергеем Рябковым.

В размещенном 21 июня на сайте МИД России заявлении Рябкова говорится, что это было ответом на новые санкции США против Москвы.

Ранее в среду спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что новые санкции не являются конструктивными, и в ответ «рассматриваются различные варианты».

Переговоры Шеннона и Рябкова были запланированы на 23 июня в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе американские сенаторы проголосовали за законопроект с поправкой о санкциях против Ирана, который одновременно расширяет санкции против России. Этот пакет ставит своей целью наказать Москву за ее действия, включая вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году, аннексию украинского Крыма и поддержку правительства Сирии в шестилетней гражданской войне. Законопроект также запрещает Белому дому смягчать, приостанавливать или отменять санкции без одобрения Конгресса.