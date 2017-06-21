Замглавы МИД Украины в Женеве: в Крыму господствует атмосфера страха

На сессии Совета ООН по правам человека в Женеве в среду, 21 июня, замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица выступил с заявлением, посвященным, в частности, ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, и призвал мировое сообщество к давлению на Россию. Полный текст выступления дипломат опубликовал на Фейсбуке.

Дипломат подчеркнул необходимость выполнения резолюции Генассамблеи ООН «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе (Украина)». Он также выразил уверенность в том, что улучшение ситуации с правами человека в аннексированном Крыму возможно «только благодаря полной консолидации международного сообщества и его постоянному политическому давлению» на Россию.

В заявлении украинского замминистра также говорится о необходимости обеспечить беспрепятственный доступ правозащитных механизмов на аннексированный полуостров.

«Россия использует все средства для ликвидации любого общественного противостояния оккупации Крыма и превращения полуострова в мощную военную базу. Там нет места правам человека. Все несогласные подвергаются запугиванию, физическому и психологическому давлению. Господствует атмосфера страха», – отметил Кислица.

Отдельное внимание дипломат уделил преследованию Ахтема Чийгоза российскими властями в аннексированном Крыму.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».