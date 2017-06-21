Зарплаты крымского руководства ФЦП необоснованно завышены – российский эксперт

Заработные платы работников дирекции Федеральной целевой программы развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2020 года необоснованно завышены. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский эксперт в области регионального развития, доктор экономических наук Владимир Климанов. По его мнению, такие высокие зарплаты могут стать предметом для разбирательства со стороны Счетной палаты.
«По сравнению со средними заработными платами, даже для таких ответственных органов, как дирекция реализации целевой программы, это завышенные суммы. И это действительно предмет для разбирательства со стороны Счетной палаты по отношению к тем, кто эту дирекцию курирует. В данном случае это федеральное министерство экономического развития», – считает эксперт.
При этом, по мнению Климанова, до отмены Федеральной целевой программы дело не дойдет.
«Скорее всего, будут какие-то меры административного характера. Может, кто-то сменится в руководящем составе дирекции или других организаций. Но то, что поддержка Крыма и Севастополя будет продолжена, в этом я уверен», – добавил эксперт.
Счетная палата России зафиксировала в июне неэффективное исполнение программы по развитию аннексированного Крыма и Севастополя. При этом ее руководители ежемесячно получали по полмиллиона рублей (более 200 тыс. грн – КР).
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