Зарплаты крымского руководства ФЦП необоснованно завышены – российский эксперт

Заработные платы работников дирекции Федеральной целевой программы развития аннексированного Крыма и Севастополя до 2020 года необоснованно завышены. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский эксперт в области регионального развития, доктор экономических наук Владимир Климанов. По его мнению, такие высокие зарплаты могут стать предметом для разбирательства со стороны Счетной палаты.

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«По сравнению со средними заработными платами, даже для таких ответственных органов, как дирекция реализации целевой программы, это завышенные суммы. И это действительно предмет для разбирательства со стороны Счетной палаты по отношению к тем, кто эту дирекцию курирует. В данном случае это федеральное министерство экономического развития», – считает эксперт.

При этом, по мнению Климанова, до отмены Федеральной целевой программы дело не дойдет.

«Скорее всего, будут какие-то меры административного характера. Может, кто-то сменится в руководящем составе дирекции или других организаций. Но то, что поддержка Крыма и Севастополя будет продолжена, в этом я уверен», – добавил эксперт.

Счетная палата России зафиксировала в июне неэффективное исполнение программы по развитию аннексированного Крыма и Севастополя. При этом ее руководители ежемесячно получали по полмиллиона рублей (более 200 тыс. грн – КР).