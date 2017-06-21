В подконтрольном Кремлю Севастопольском городском суде 21 июня планировали начать рассмотрение кассационной жалобы на приговор бывшему лидеру партии «Русский блок» Геннадию Басову. Однако председательствующий судья объявил, что судебное заседание не может состояться из-за отсутствия кворума судейской коллегии – не смогли собраться все судьи. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Сам Геннадий Басов готов был участвовать в заседании в режиме видеоконференции. Видеосвязь обеспечили сотрудники СИЗО.

Следующее заседание суда назначили через неделю – на 28 июня.

В сентябре 2015 года Басова задержали российские силовики в Севастополе по подозрению в коммерческом подкупе и получении взятки в крупном размере, сопряженной с вымогательством. На тот момент он возглавлял госпредприятие «Специализированная служба по вопросам похоронного дела».

В ноябре 2016 года подконтрольный России Ленинский районный суд Севастополя признал Басова виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, 5 млн руб. штрафа и запретил занимать руководящие должности в течение трех лет. Сам Басов вину не признал, с обстоятельствами дела согласился частично.

Подконтрольный Кремлю Севастопольский городской суд апелляционной инстанции оставил решение в силе. Адвокаты Басова обратились с жалобой в кассационную судебную инстанцию.

Весной 2014 года Геннадий Басов и возглавляемая им партия «Русский блок» принимали активное участие в организации «русской весны», как позднее назвали российскую аннексию полуострова. В мае 2014 года деятельность «Русского блока» на территории Украины была запрещена.