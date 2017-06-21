В рамках весенней призывной компании на Черноморский флот России уже прибыло более 1,7 тысяч новобранцев, или примерно 65% от общего числа призывников, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

Сообщается, что прибывшие из военных комиссариатов новобранцы прошли в Севастополе медицинское обследование, психологическое и социологическое тестирования.

«Анкетирование показало, что более 95% молодых людей прибыли на Черноморский флот с желанием служить, порядка 5% женаты, у подавляющего большинства из них уже есть дети, более 70% военнослужащих воспитывались в полных семьях, более 90% считают себя верующими, принадлежащими к различным религиозным конфессиям», – сказано в сообщении.

После прохождения приемно-технической комиссии призывников распределяют для прохождения общевойсковой подготовки в специальные роты, сформированные на время призывной компании в центре обеспечения управления флота, соединениях и частях армейского корпуса Черноморского флота, полках морской авиации, соединении материально-технического обеспечения, добавили в пресс-службе

Ожидается, что флот будет пополняться новобранцами до окончания призывной компании – 15 июля.

Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ) считает, что Кремль нарушает международные нормы, призывая жителей аннексированного Крыма на воинскую службу в вооруженные силы России. Об этом говорится в опубликованном докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, посвященном ситуации с правами человека в стране.

Ранее сообщалось, что в ходе весенней призывной кампании 2017 года в аннексированном Крыму на воинскую службу в Россию планируют направить около двух десятков жителей полуострова.

В январе 2017 года в подконтрольном Кремлю правительстве Крыма заявили, что в результате военных призывов 2015-2016 годов на службу в российскую армию направили более 4 тысяч крымчан.