Польша приостановила закачку газа из России по трубопроводу «Ямал»

Польский оператор Gaz-System S.A. сообщил 21 июня о временном прекращении закачки российского газа по трубопроводу «Ямал-Европа» из-за низкого качества топлива.

В заявлении компании говорится, что прекращение, которое началось в среду утром и продлится до пятницы, не повлияет на внутреннюю газораспределительную систему Польши.

Сейчас Польша зависит от российского газа примерно на 40%, треть газа является собственной добычей, еще около 20% поступает из стран Центральной Азии.

Польша пытается добиться энергетической независимости от России. В прошлом году она ввела в действие терминал сжиженного газа на побережье Балтийского моря.