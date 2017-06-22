Радио Крым.Реалии: Возвращение украинских продуктов в Крым, мобильная связь и блокировка сайтов

Означает ли отмена постановления №1035 разрешение беспрепятственного ввоза товаров из Украины в Крым? Почему за три года аннексии мобильную связь в Крыму признают неудовлетворительной? Какие сайты могут попасть под запрет в Украине?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Александр Янковский обсуждает с экспертами возможное возобновление торговых отношений материковой Украины с Крымом, обеспечение Крыма мобильной связью и блокировку информационных ресурсов в аннексированном Крыму и на территории оккупированного Донбасса.

Гости эфира: эксперт Крымской правозащитной группы Александр Седов; координатор акции по гражданской блокаде Крыма Ленур Ислямов; эксперт рынка продовольственных товаров Андрей Александров; руководитель аналитического департамента консалтингового агентства «ААА» Мария Колесник; аналитик агентства TelecomDaily Илья Шатилин; главный редактор и администратор сайта Mobile-review.com Эльдар Муртазин; украинский телеком-эксперт Стас Юрасов; координатор «Информационных войск» при Министерстве информационной политики Украины Святослав Батов; сооснователь проекта StopFake Марго Гонтар; украинский политический аналитик Юлия Тищенко.

​Радио Крым.Реалии выходит по будням на сайте Крым.Реалии с 7:00 до 10:00, а также в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26, жители материковой Украины звонить по телефону+38 044 490 29 05 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.