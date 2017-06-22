Арабоязычного гражданина Канады задержала американская полиция 21 июня по обвинению в нападении на полицейского в аэропорту города Флинт в штате Мичиган. 49-летний Амор Фтухи из Квебека в настоящее время находится под стражей, за, как заявила полиция, совершение насильственных действий.

Нападение расследуют как террористический акт, но власти пока не располагают информацией, что планировалось более масштабное нападение, сообщили в ФБР. Правоохранители пока рассматривают нападение как такое, которое было совершенно одним человеком.

Согласно сообщениям, Фтухи ударил ножом в шею полицейского Джефа Невилла под крики «Аллах акбар», что по-арабски означает «Аллах величественный». В ФБР сообщили, что мужчина также сказал что-то вроде «вы убили людей в Сирии, Ираке и Афганистане, и мы все умрем».

Сейчас раненный полицейский находится в удовлетворительном состоянии, сообщили американские чиновники.