Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Крыма в четверг, 22 июня, должен рассмотреть поданное накануне прокурором ходатайство о продлении ареста одному из лидеров крымскотатарского народа Ахтему Чийгозу. Об этом в Фейсбуке сообщил адвокат Чийгоза Николай Полозов. Он также опубликовал копию ходатайства.

Согласно документу, обвинение ссылается на то, что Ахтем Чийгоз «обвиняется в совершении тяжкого преступления», а также «имеет паспорт гражданина Украины, что предполагает его возможность скрыться от суда». Также в ходатайстве прокурор утверждает, что, находясь на свободе, Чийгоз может «оказать воздействие на свидетелей и потерпевших».

Николай Полозов назвал эти основания для продления ареста надуманными. Из-за этого защита потребовала ознакомить Чийгоза с письменным ходатайством прокурора, в связи с чем накануне не состоялось его рассмотрение.

Заседание назначено на 09:30.

Ахтем Чийгоз был задержан в январе 2015 года за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины перед зданием Верховной Рады Крыма 26 февраля 2014 года. Тогда митингующим противостояли пророссийские активисты, в том числе, из партии «Русское единство». Российские власти аннексированного Крыма обвиняют Чийгоза в организации массовых беспорядков.

«Дело Чийгоза» российский суд рассматривает в рамках «дела 26 февраля» после того, как 20 июля суд на закрытом заседании разделил это дело на два: отдельно – по заместителю главы Меджлиса крымских татар Ахтему Чийгозу, и отдельно по другим фигурантам процесса – Али Асанову и Мустафе Дегерменджи.