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Путин решил не давать больше денег Севастополю из-за проблем с их освоением

Владимир Путин, архивное фото

Москва готова выделить аннексированному Севастополю гораздо больше средств, но это бессмысленно, так как город не сможет их освоить. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с классными руководителями выпускных классов в Кремле, сообщает российский «Интерфакс».

«В Севастополе ситуация сложная с социальной и дорожной инфраструктурой, гораздо сложнее, чем в других регионах. Мы дали бы (средств на это – КР) больше в 2-3 раза, но вы не сможете их освоить», – сказал Путин.

По его словам, город «просто не готов их принять», «в нем нет такого количества рабочих рук».

Счетная палата России зафиксировала в июне неэффективное исполнение программы по развитию аннексированного Крыма и Севастополя. При этом ее руководители ежемесячно получали по полмиллиона рублей (более 200 тыс. грн – КР).

Подробнее о ситуации с освоением средств ФЦП в аннексированном Крыму – читайте в материале Крым.Реалии «Деньги на ветер: почему в Крыму не приживаются российские средства».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.

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