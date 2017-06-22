Путин решил не давать больше денег Севастополю из-за проблем с их освоением

Москва готова выделить аннексированному Севастополю гораздо больше средств, но это бессмысленно, так как город не сможет их освоить. Об этом президент России Владимир Путин заявил на встрече с классными руководителями выпускных классов в Кремле, сообщает российский «Интерфакс».

«В Севастополе ситуация сложная с социальной и дорожной инфраструктурой, гораздо сложнее, чем в других регионах. Мы дали бы (средств на это – КР) больше в 2-3 раза, но вы не сможете их освоить», – сказал Путин.

По его словам, город «просто не готов их принять», «в нем нет такого количества рабочих рук».

Счетная палата России зафиксировала в июне неэффективное исполнение программы по развитию аннексированного Крыма и Севастополя. При этом ее руководители ежемесячно получали по полмиллиона рублей (более 200 тыс. грн – КР).

Подробнее о ситуации с освоением средств ФЦП в аннексированном Крыму – читайте в материале Крым.Реалии «Деньги на ветер: почему в Крыму не приживаются российские средства».

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.