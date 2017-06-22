Лидеры Европейского союза собираются в четверг, 22 июня, в Брюсселе на саммит, где на повестке дня будет доминировать выход Британии из европейского сообщества и вопросы безопасности после совершенных в Европе террористических актов.

Как информирует сайт президента Украины, 22 июня в Брюсселе будет находиться также Петр Порошенко. Во время визита он встретится с президентом Европейского совета Дональдом Туском, президентом Европейской народной партии Джозефом Долем и другими лидерами государств-членов ЕС. Также Порошенко примет участие в расширенном саммите Европейской народной партии, добавили в его канцелярии.

«Глава государства проинформирует собеседников об обострении ситуации в сфере безопасности на Донбассе, состоянии выполнения и конкретных случаях нарушения российской стороной Минских договоренностей с целью обеспечения положительного решения Европейского Совета о продлении секторальных санкций против России», – говорится в сообщении.

Ожидается, что сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй предложит соглашение о проживании граждан стран ЕС в Соединенном Королевстве, а также касательно права на труд. Детальные переговоры по Brexit будут делегированы предназначенным ранее для этого представителям, которые начали переговоры 19 июня.

Двухдневный саммит в Брюсселе также станет дебютным для президента Франции Эммануэля Макрона.

«Перед угрозами экстремизма, неровности и авторитарных режимов, Европейский союз должен «выиграть битву» за «свободу и демократию для обеспечения социальной справедливости и сохранения климата нашей планеты», – сказал Макрон 21 июня, подтвердив свою приверженность единству ЕС.