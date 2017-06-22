В прошедшем учебном году в Ялте украинский язык как предмет изучался в 14 классах. Всего его изучали около 350 учеников: как на уроках, так и факультативно. Об этом говорится в ответе подконтрольной Кремлю администрации Ялты на запрос главы Украинского культурного центра Симферополя Леонида Кузьмина. Копию документа активист опубликовал на Фейсбуке.

«В 2016/2017 учебном году… как предмет его изучали 294 обучающихся в урочной форме и 57 факультативно. Украинский язык изучался на 3 факультативах», – сказано в ответе.

По данным опубликованного в апреле мониторинга Крымской правозащитной группы, в аннексированном Крыму с 2013 года в 36 раз уменьшилась численность учеников, которые получают образование на украинском языке, а количество классов с украинским языком обучения за три года сократилось в 31 раз. Сейчас на украинском языке в Крыму обучается около одной десятой процента от всего количества учеников.

На весь полуостров после аннексии осталась только одна украиноязычная школа – № 20 в Феодосии. Она насчитывает 9 классов и 132 учащихся. Еще в 12 школах с русским языком обучения работают 19 украиноязычных классов. В них обучаются 139 школьников, сообщила в марте подконтрольный Кремлю министр образования, науки и молодежи Крыма Наталья Гончарова.

На момент аннексии 14 крымских школ преподавали на крымскотатарском языке, еще 7 – на украинском. Сейчас изучать язык можно лишь по специальному заявлению родителей на имя директора образовательного учреждения.