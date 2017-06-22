На Керченской переправе обещают запустить отремонтированный паром

В ближайшее время на Керченской паромной переправе обещают запустить отремонтированный автомобильный паром «Керченский-2». Об этом сообщают на сайте оператора переправы ООО «Морская дирекция».

«В ближайшее время на линию порт «Кавказ» – «Керченский морской торговый порт» для перевозки малотоннажных транспортных средств ожидается запуск находившегося на ремонте автомобильного парома «Керченский-2», вместимостью 17 единиц малотоннажного транспорта и 60 пассажиров», – сказано в сообщении.

В пресс-службе также сообщили о начале эксплуатации с 9 июня на переправе нового автомобильно-пассажирского парома ледового класса «Нина Малкова», построенного на Керченском заводе «Фрегат», вместимостью 10 единиц малотоннажного транспорта и 62 пассажира.

Паромная переправа через Керченский пролив является основной транспортной артерией, которая соединяет Крым с Краснодарским краем соседней России. По украинскому законодательству, въезд в Крым через Керченскую переправу запрещен и приравнивается к нарушению при пересечении государственной границы.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.