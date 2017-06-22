Четырех феодосийских депутатов лишили мандата за неполные декларации о доходах

Подконтрольный Кремлю Феодосийский городской суд обязал горсовет прекратить полномочия четырех депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба российской прокуратуры аннексированного Крыма.

«Установлено, что четыре депутата Феодосийского городского совета предоставили недостоверные и неполные сведения о доходах, скрыв имущество и участие в коммерческих организациях... Феодосийский городской суд согласился с доводами прокуратуры и обязал городской совет прекратить полномочия депутатов, нарушивших требования антикоррупционного законодательства. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой города», – сказано в сообщении.

Имен депутатов в ведомстве не назвали.

Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости.