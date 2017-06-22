Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» по конфликту в Украине состоится до саммита стран «Группы двадцати», который пройдет 7-8 июля в Германии. Об этом сообщает Reuters.

«До саммита «Группы двадцати» у нас будет встреча в этом формате», – заявил Макрон в интервью восьми европейским газетам. Президент Франции сказал, что еще рано высказывать его взгляды относительно кризиса, но его обязанность – защищать Европу и ее союзников в регионе. «В этом мы не пойдем на уступки», – добавил Макрон.

Президент Украины Петр Порошенко, находясь 21 июня в Вашингтоне, заявил, что Киев не считает необходимым менять «нормандский формат» переговоров по урегулированию ситуации на Донбассе.

Для мирного решения конфликта на Донбассе в июне 2014 года лидеры Украины, Германии, Франции и России во время посещения Нормандии договорились проводить консультации и переговоры в «нормандском формате». С тех пор состоялось несколько встреч на уровне лидеров стран и руководителей МИД.

Вооруженный конфликт на востоке Украины начался весной 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы». По данным ООН, по состоянию на февраль 2017 года на Донбассе с начала конфликта погибли более 9,9 тысячи человек.