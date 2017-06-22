Статья «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать», вышедшая 21 июня на крымском сайте «Крыминформ», представляет собой глубоко искаженное и обманчивое описание деятельности Радiо Свобода (Radio Free Europe/Radio Liberty), заявил 22 июня президент RFE/RL Томас Кент.

Он подчеркнул, что Радiо Свобода работает в Крыму в ответ на требование граждан о предоставлении достоверной информации.

«Радiо Свобода руководствуется принципами демократических ценностей и плюрализма, разделяемыми государствами во всем мире, включая Россию и США. В соответствии с американским законодательством, редакции являются независимыми от правительства США. Наши журналисты не принимают сторон ни в каких конфликтах, и они не оказывают помощи ни одному государству. Их задача – сообщать новости настолько достоверно, насколько это возможно», – говорится в заявлении.

«Мы знаем про риски, с которыми сталкиваются наши репортеры, и не только в Украине, и безопасность каждого из них является нашим приоритетом. Мы предоставляем помощь и защиту, подтверждая те ценности, которые мы связываем с их благополучием и тяжелой работой. Назвать работу любого журналиста Радiо Свобода государственной изменой является посягательством на их безопасность и их профессию», – отметил Томас Кент.

Президент RFE/RL добавил, что в аннексированном Россией Крыму «прилагаются все усилия для запугивания независимых журналистов, чтобы закрыть информационное окно в мир». «Мы выступаем против такой агрессии и презрения», – подчеркнул Томас Кент.

21 июня на крымском сайте «Крыминформ», который связывают с де-факто правительством Крыма, была опубликована статья «Несвободные реалии. Сколько стоит Родину продать», в которой сообщается о деятельности редакции Крым.Реалии. В публикации российские эксперты утверждают, что издание ведет «подрывную деятельность» на российской территории и «вмешивается в российские политические процессы». В тексте названы фамилии 7 крымчан и севастопольцев, которые, как утверждается в публикации, сотрудничают с Радiо Свобода, что, по мнению цитируемых экспертов, «классифицируется как государственная измена».

Весной 2016 года в Крыму прошли массовые обыски у ряда независимых журналистов, которых подозревали в сотрудничестве с Крым.Реалии. В отношении автора Крым.Реалии и Радiо Свобода Николая Семены ФСБ России возбудила уголовное дело по подозрению в «призывах к нарушению территориальной целостности России». Уголовное дело, переданное в суд, состоит из шести томов, Семене грозит около пяти лет заключения. В настоящее время в подконтрольном российской власти Железнодорожном районном суде Симферополя проходит судебный процесс над 67-летним журналистом. Его фамилию внесли в российский список экстремистов.

Президент RFE/RL Томас Кент назвал обвинения против Семены «частью согласованных усилий российских и поддерживаемых Россией властей (Крыма – КР) помешать журналистской миссии RFE/RL по обеспечению независимой прессы для жителей Крыма».

В августе 2016 года сайт Крым.Реалии по распоряжению подконтрольной Кремлю прокуратуры Крыма был заблокирован на всей территории полуострова.

В 2015 году в отношении журналистки Крым.Реалии Анны Андриевской, переехавшей на материковую часть Украины, на полуострове возбудили уголовное дело по подозрению в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России, ее фамилию также внесли в российский список экстремистов.